BB libera primeiros recursos para microcrédito O Banco do Brasil lançou hoje sua primeira linha de crédito dentro das regras estabelecidas pelo governo para a liberação de recursos para microcrédito. A linha BB Crédito Benefício atenderá servidores públicos, aposentados e pensionistas que recebem atualmente seus benefícios pelo banco. Segundo o vice-presidente de Varejo do BB, Edson Machado Monteiro, a instituição está destinando R$ 300 milhões para essa linha de crédito, o que representa 2% dos saldos de depósito a vista do Banco do Brasil. Os interessados poderão obter créditos de R$ 100 a R$ 480 com taxa de juros de 2% ao mês e prazo para pagamento do empréstimo de seis a 12 meses. Segundo Monteiro, o lançamento dessa linha é o primeiro passo que está sendo dado para a criação do Banco Popular do Brasil. Em novembro, segundo o executivo, a diretoria do Banco do Brasil estará avaliando os primeiros projetos para a criação do Banco Popular do Brasil. A expectativa é que quando essa instituição for criada será lançada uma linha de crédito voltada para a economia informal. Outro projeto que está sendo estudado pelo BB é uma linha de crédito para correntistas que têm aplicação em poupança no Banco, cujo saldo seja de R$ 20 a R$ 200. A linha de crédito lançada hoje poderá atender até 2 milhões de pessoas. "Isso vai ajudar a retomar a economia, porque pode gerar renda", disse Monteiro.