BB libera R$ 1,4 bi para safra 2002/2003 O Banco do Brasil libera este mês R$ 1,4 bilhão em crédito para ser aplicado na safra 2002/2003. Desse total, R$ 660 milhões são para custeio. O Banco do Brasil já liberou neste ano para a agricultura R$ 8,730 bilhões, 27% a mais do que foi aplicado no primeiro semestre do ano passado, segundo o vice-presidente do Agronegócio e Governo, Ricardo Conceição. Do total de R$ 8,7 bi, R$ 5,710 bilhões foram para custeio, R$ 1,1 bilhão para investimentos e o restante para comercialização (R$ 950 milhões), para o Fundo Constitucional do Centro-Oeste (R$ 610 milhões) e para o Funcafé (R$ 370 milhões).