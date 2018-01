BB libera R$ 2,56 bi para produtor rural O vice-presidente de Agronegócios do Banco do Brasil (BB), Ricardo Conceição, anunciou hoje que a instituição vai liberar a partir desta terça-feira mais R$ 2,56 bilhões para os produtores rurais. Desse total, R$ 1 bilhão serão destinados ao custeio agrícola, compra de insumos, safra de inverno e custeio agropecuário. Cerca de R$ 300 milhões vão para investimentos e R$ 700 milhões para comercialização. Outros R$ 160 milhões serão destinados às cooperativas de leite, para operações de Empréstimo do Governo Federal (EGF). Além disso, R$ 300 milhões vão para comercialização de arroz e R$ 100 milhões para custeio da safra de café. De acordo com Conceição, 80% do total de recursos será alocado com taxas de juros de 8,75% ao ano, que é o encargo financeiro do crédito rural. No caso do café, os recursos permitem financiar a compra de insumos, como fertilizantes, corretivos, agrotóxicos, além de mão-de-obra e operações com máquinas.