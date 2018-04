BB nega que tenha definido compra de instituições financeiras

O Banco do Brasil (BB) divulgou nesta quarta-feira, 12, comunicado ao mercado financeiro negando que haja definição sobre a compra de outras instituições financeiras. De acordo com o comunicado, uma "eventual decisão" da administração do BB sobre o tema será oportunamente comunicada ao mercado, de acordo com a Instrução nº 358, de 2002, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O comunicado informa também que o BB não concluiu negociações para aquisição da Nossa Caixa. "Não havendo, portanto, definição de preço e forma de pagamento que tenham sido acordados entre as partes envolvidas", diz o comunicado. O documento do BB é assinado pelo gerente-geral de Relações com Investidores, Marco Geovanne Tobias da Silva. Procurado pela Agência Estado, o BB negou que tenha sido notificado nesta terça e quarta pela CVM em virtude de informações veiculadas na imprensa sobre negociações para a compra do Banco Votorantim. Na sexta-feira, passada, a CVM notificou o BB sobre o assunto.