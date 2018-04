BB oferece crédito para torcedor assistir à Copa O Banco do Brasil oferece crédito ao torcedor que pretende assistir aos jogos do Brasil na Copa. O BB Crédito Turismo financia a viagem completa - passagens, diárias, aluguel de carros, passeios - até o limite de R$ 10 mil, com a possibilidade de parcelar em 24 meses. O empréstimo é oferecido a clientes do banco com limite de crédito pré-aprovado. Os juros são de 3,7% ao mês. O banco também oferece os Traveller Checks Banco do Brasil em cerca de 500 pontos do País. Para saber qual o ponto de venda de travellers mais próximo, o cliente pode ligar para a central de atendimentos do banco, no 0800-991515. BB faz parceria com banco Coreano para a Copa O Banco do Brasil assinou convênio com o Korean Exchange Bank (KEB) para prestar apoio aos clientes do BB que forem à Coréia do Sul para assistir aos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. Com o cartão Visa, será possível efetuar saques na moeda local - Won Koreano - nas agências do BEK em Seul, Pusan, Ulsan, Suwon e Cheju. Os clientes também poderão receber ordens de pagamento, além de desconto de 30% nas taxas de câmbio US$/Won regularmente praticadas pela instituição coreana. Para atender os clientes diretamente, o Banco do Brasil estará presente nos hotéis japoneses e coreanos em que houver concentração de brasileiros, além de oferecer equipes móveis de atendimento, com serviço de saque em conta corrente e imediata conversão para a moeda local.