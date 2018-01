BB oferece empréstimo com desconto em folha a aposentados Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passarão a ter mais uma opção de empréstimo com desconto em folha de pagamento. A partir de hoje, o Banco do Brasil entra na lista de instituições financeiras autorizadas pelo Ministério da Previdência Social a oferecer essas operações. A medida será formalizada às 10 horas, durante a assinatura de convênio entre o ministro da Previdência, Romero Jucá, e o presidente interino do Banco do Brasil, Rossano Maranhão. O presidente interino do INSS, Samir de Castro Hatem, também estará presente à cerimônia, que ocorrerá no ministério. Até agora, já são 16 os bancos e financeiras conveniados à Previdência. Os maiores beneficiados com essa modalidade de empréstimo são aposentados e pensionistas que recebem até dois salários mínimos.