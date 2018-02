BB oferece fundos de ações da Vale do Rio Doce Os Fundos de Ações da Vale do Rio Doce já estão sendo comercializados pelo Banco do Brasil desde o último dia 20. Para atender a demanda, foram criados três fundos de investimento: 1- BB FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE: recursos oriundos do FGTS, com prazo de adesão até 15/03/02. A taxa de administração é de 1,4 % ao ano, com aplicação mínima de R$ 200,00 e máxima de 50 % do saldo do FGTS; 2- BB FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE MIGRAÇÃO: recursos oriundos do Fundo FMP-FGTS PETROBRAS, com prazo de adesão até 01/03/02. A taxa de administração é de 1,4 % ao ano, com aplicação mínima de R$ 200,00 e sem limite máximo de aplicação; e 3- BB AÇÕES VALE DO RIO DOCE: o investidor aplica com recursos próprios, com prazo de adesão até 15/03/02. A taxa de administração é de 3 % ao ano, com aplicação mínima de R$ 200,00 e máxima de R$ 100.000,00. As aplicações contam, ainda, com um desconto de 5 % sobre o valor da oferta das ações da Vale para quem decidir investir nos fundos com recursos da conta do FGTS ou próprios. Veja mais informações sobre a venda de ações da Companhia Vale do Rio Doce nos links abaixo.