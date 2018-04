BB oferece linha de crédito para turismo O Banco do Brasil (BB) oferece aos seus clientes uma oportunidade de financiamento das viagens de férias. Trata-se do BB Crédito Turismo, uma linha de crédito para clientes do banco que têm limite de crédito pré-aprovado. De acordo com diretor comercial do BB, César Munhoz, cerca de 8,5 milhões de clientes poderão se beneficiar com o produto. A linha de financiamento pode ser utilizada para compra de passagens, pacotes turísticos e até aluguel de veículos. O BB financia até 100% do valor constante da nota fiscal. A taxa de juros é de 3,7% ao mês e o cliente tem até 24 meses para pagar. César Munhoz destaca que o cliente tem até 59 dias para escolher a data da primeira parcela. O BB Crédito Turismo pode ser solicitado em qualquer um dos terminais de auto-atendimento, pelo BB Palm pela Internet, nas lojas da BB Turismo Ourocard e no portal da instituição (veja link abaixo).