BB oferece nova linha de crédito para exportador O Banco do Brasil passou a oferecer nesta segunda-feira uma linha de crédito especial de R$ 400 milhões para as indústrias exportadoras que utilizam mão-de-obra intensiva. Os encargos da linha FAT Giro Setorial são Taxa de Juros a Longo Prazo (TJLP, atualmente em 8,25% ao ano) mais 2,8% ao ano com pagamento de até 24 meses, incluída a carência de até 12 meses. O primeiro setor a ser atendido é o coureiro-calçadista, segundo comunicado divulgado hoje pelo BB. O diretor de Micro e Pequenas Empresas do Banco do Brasil, José Carlos Soares, diz que o FAT - Giro Setorial foi desenvolvido para suprir as necessidades de capital de giro de setores industriais responsáveis por milhares de empregos e os recursos vão "contribuir para a manutenção desses postos de trabalho". A expectativa do BB é que possam ser atendidas de imediato cerca de quatro mil empresas de diversos portes.