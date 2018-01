BB oferece transferência de capital O Banco do Brasil, em convênio com a instituição americana Western Union, oferece, aos brasileiros que moram fora do País, o serviço de transferência de capital do exterior para o Brasil de forma legal e com benefícios tributários. O serviço já está disponível há cerca de dois anos, com uma média mensal de 22 mil ordens de pagamento por mês. A vantagem é que são cobrados serviços apenas do remetente, e não do destinatário, como acontece em transferências feitas por outras instituições. Não há limite para a transação. Pode-se enviar apenas o capital de brasileiros que emigram para o exterior e mantêm dependentes no Brasil ou para estrangeiros em turismo no País. O Western Union é uma instituição não-financeira especializada neste tipo de transação e presente em quase todos os países do mundo por meio de associados e agências próprias. No Brasil a rede é representada pelo Banco do Brasil, que oferece o serviço apenas como destinatário, não como remetente. Quem quiser enviar dinheiro ao exterior deverá arcar com a tributação habitualmente exigida pela Receita Federal e com as despesas do banco.