BB pagará aposentado no lugar do Banespa Em razão da greve dos funcionários do Banespa, os 395 mil aposentados pela Previdência Social que recebem por esse banco poderão sacar os benefícios nas agências do Banco do Brasil (BB). De acordo com a Previdência, todas as agências do BB no Estado de São Paulo anteciparão o atendimento para as 8h de terça-feira até quinta para pagar aos segurados que recebem pelo Banespa. Na terça, poderão receber o benefício os segurados com inscrição de final 1 a 4; na quarta, de 1 a 5 e na quinta, de 1 a 6. A orientação da Previdência é para que esses segurados procurem qualquer agência do BB nesses três dias. A partir de sexta-feira, o pagamento seguirá o calendário normal da Previdência. Será preciso apresentar o cartão da Previdência e um documento de identidade.