BB passa a operar linha que antecipa empréstimos do BNDES

O Banco do Brasil começa a operar nesta segunda-feira, 13, a nova linha de antecipação de financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O "empréstimo ponte" que começa a ser operado pelo banco federal serve para que empresas que tiveram crédito aprovado junto ao banco de fomento possam obter os recursos mais rapidamente, antes da liberação efetiva pelo BNDES.

A nova operação é destinada principalmente aos financiamentos contratados pelo sistema Finame. O prazo do empréstimo é de até 60 dias e o juro mínimo cobrado é de 1,26% ao mês. "Ao viabilizar a antecipação dos recursos já aprovados pelo BNDES, o BB visa estimular o segmento de micro e pequenas empresas, que poderá pagar o fornecedor de forma antecipada e, assim, receber o bem necessário para aumentar sua produção, contribuindo para o crescimento econômico do País", disse, em nota, o diretor de Micro e Pequenas Empresas do BB, Ary Joel Lanzarin.