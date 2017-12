BB pede prorrogação da linha para crédito de linha branca O presidente do Banco do Brasil, Cassio Casseb, defendeu hoje a prorrogação da linha de financiamento para a compra de eletrodomésticos de linha branca, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Essa linha de crédito, lançada recentemente pelo governo, vai vigorar até o fim deste mês. Dos R$ 100 milhões disponibilizados pelo FAT ao Banco do Brasil apenas R$ 7 milhões foram emprestados. Casseb defende que o mais importante nesse tipo de crédito é o impacto que ele tem para reduzir as taxas praticadas por financeiras ligadas às lojas de eletrodomésticos. "A coisa mais importante não é o volume dos empréstimos, mas o benefício que se consegue de forma indireta", afirmou. Ele ressaltou que, se for feita uma pesquisa desde o lançamento dessa linha, poderá ser verificado que as taxas dessas financeiras caíram. "Acho que a prorrogação é boa, mas vou respeitar a decisão do FAT", disse Casseb. Ele defendeu ainda que os bancos tenham uma participação mais efetiva no financiamento do consumo e do investimento produtivo. "É isso que os bancos têm que fazer. Ganhar direito com crédito, com financiamento da produção e com a intermediação financeira" afirmou o presidente do BB. Ele avalia que o sistema financeiro brasileiro está tecnicamente preparado para ajudar na retomada do crescimento da economia com sistemas de avaliação de riscos de melhor qualidade.