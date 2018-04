BB pode herdar pacote paulista O pacote de R$ 4 bilhões anunciado na terça-feira pelo governador de São Paulo, José Serra, deverá parar, em breve, nas mãos do governo federal. O dinheiro será liberado pela estatal estadual Nossa Caixa aos bancos de montadoras para financiar a compra de veículos pelos consumidores. A instituição, no entanto, está perto de ser vendida ao Banco do Brasil, que dias antes havia lançado pacote de ajuda ao setor automobilístico também no valor de R$ 4 bilhões. Isso significa que, apesar da apresentação feita em São Paulo, com a presença do governador paulista e do ministro da Fazenda, Guido Mantega, a responsabilidade e o risco pela liberação dos recursos poderá ficar por conta do banco federal, cuja carteira de crédito para financiamento dos bancos de montadoras somará R$ 8 bilhões com a aquisição da Nossa Caixa. Hoje o portfólio do Banco do Brasil para financiar veículos é de R$ 5 bilhões. Procurado, o governo paulista não quis comentar o fato de ter lançado o pacote às vésperas da venda da Nossa Caixa ao Banco do Brasil. Mas argumenta que não pode ficar parado enquanto a crise se agrava e afeta um dos setores mais importantes da economia do Estado.