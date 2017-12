BB poderá fazer empréstimo para possível comprador da Varig O ministério da Defesa divulgou nesta sexta-feira uma nota à imprensa informando que o Banco do Brasil poderá fazer um empréstimo-ponte ao investidor interessado em comprar a Varig "e que tenha bom conceito junto ao banco". Segundo a nota, a operação seria feita por meio da administração dos créditos a receber (recebíveis) da Varig pelo banco em troca de um empréstimo-ponte que seria usado na manutenção das operações de vôo da companhia até a realização do leilão. A condição é que a operação se faça diretamente com o possível investidor na Varig. A nota do ministério da Defesa informa que essa possibilidade foi levantada hoje pelo diretor do BB, Adésio de Almeida Lima, após reunião ocorrida hoje no gabinete do ministro da Defesa, Waldir Pires. "Adésio Lima esclareceu, entretanto, que o Banco do Brasil não tem condições de fazer a operação diretamente com a Varig, por impedimento de natureza normativa, em virtude da situação de inadimplência da empresa", diz o texto. Pires, segundo a nota, disse que continua considerando viável a preservação da Varig nos termos que o Poder Judiciário está conduzindo e acrescentou que a decisão anunciada pelo Banco do Brasil não elimina a continuidade das conversas com o BNDES, com o mesmo objetivo. Também participaram dessa reunião o juiz Luiz Roberto Ayoub, da 8ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, responsável pelo processo de recuperação judicial da Varig, do Promotor Público Gustavo Luiz e, numa segunda etapa, do Presidente da ANAC, Milton Zuanazzi e do Diretor da empresa Alvarez e Marsal, Marcelo Gomes.