BB: poupadores do Paraná receberão correções Todos poupadores do Paraná que tinham caderneta de poupança no Banco do Brasil durante a vigência dos planos econômicos Bresser (junho/87) e Verão (janeiro/89) podem receber as correções dos expurgos. O Tribunal de Justiça estabeleceu que os poupadores têm direito a receber 26,06% referentes ao Plano Bresser e 42,72% do Plano Verão. A decisão de ressarcir os poupadores já havia sido tomada pelo Tribunal de Justiça (TJ) em setembro de 1998 por conta de uma ação movida pela Associação Paranaense de Defesa do Consumidor (Apadeco). Na ocasião, a Apadeco conseguiu beneficiar apenas 47 pessoas, mas, em recurso ao TJ, pediu a ampliação da abrangência para todo o Estado. Há outras ações impetradas pela (Apadeco) contra várias instituições, que ainda estão em grau de recurso. A advogada da Apadeco, Gisele Passos Tedeschi, disse que a decisão poderá ser estendida para todos os poupadores do País, desde que entidades semelhantes entrem com ação judicial pedindo o mesmo efeito. Como receber as correções A execução da sentença somente é válida para aqueles que solicitarem as correções. Os interessados precisam pedir ao banco o extrato das contas de junho e julho de 1987 e de janeiro e fevereiro de 1989. Depois devem ser feitas as atualizações. Se for conveniente, um advogado pede a execução da sentença. As pessoas atendidas pela Apadeco têm levado de três a seis meses para receber os valores. De acordo com a advogada, o Banco do Brasil perdeu o prazo para recorrer da sentença do TJ, o que a tornou definitiva. A assessoria jurídica do Banco do Brasil em Curitiba, no entanto, informou via assessoria de imprensa, que o processo está em curso, pendente de apreciação de recursos por parte do STJ.