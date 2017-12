BB pretende retomar processo de venda de ações O presidente do Banco do Brasil, Cássio Casseb admitiu nesta quinta-feira que pretende retomar o projeto de pulverização das ações do Banco do Brasil. "Estamos esperando o momento ideal, em termos técnicos e de mercado", disse. No entanto, Casseb disse que não pode adiantar como seria feito o processo ou se seria mantida a idéia inicial de pulverização com utilização do FGTS. Ele fez palestra sobre governança corporativa na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ).