BB prevê captar US$ 500 milhões no exterior este ano O vice-presidente da área internacional do Banco do Brasil, Rossano Maranhão, disse hoje que o banco trabalha com uma previsão inicial de captar no mercado externo US$ 500 milhões ao longo de 2004. Ele destacou que esta previsão pode ser superada, em função das condições de mercado. "Neste momento, o mercado está extremamente favorável", disse Maranhão. Ele lembrou que, em 2003, a previsão inicial também era de se captar US$ 500 milhões. O valor fechado do ano, entretanto, ficou em US$ 940 milhões, número recorde na história do BB. BB tem lucro de R$ 2,381 bi, 17,40% maior do que o de 2002