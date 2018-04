BB promove leilões de imóveis O Banco do Brasil vai promover seis leilões oficiais para negociar 164 imóveis que totalizam R$ 3,7 milhões. Os leilões acontecem em vários Estados e serão realizados nos dias 24 e 25 (amanhã e sexta-feira). Serão leiloados imóveis residenciais, comercias e rurais. O primeiro leilão, em Recife, vai oferecer 40 imóveis, que somam R$ 548 mil em lances mínimos. No segundo, em Curitiba, no mesmo dia, serão leiloados 31 imóveis localizados no Paraná e avaliados em R$ 1,4 milhão. Neste último, o destaque é um terreno urbano, com área de 23 mil metros quadrados, em Foz do Iguaçu, e o lance mínimo para o empreendimento é de R$ 545 mil. Os últimos negócios da semana serão no dia 25. Em Manaus acontecerá o leilão de cinco imóveis que somam R$ 210 mil e estão localizados no Acre e em Rondônia. Outro leilão oferecerá R$ 275 mil para 16 imóveis em Santa Catarina. Em Fortaleza acontecerão outros dois pregões: o primeiro ofertará 51 imóveis, no Piauí e Maranhão, avaliados em R$ 980 mil, e o segundo negociará imóveis, localizados no Ceará, com a soma de seus lances mínimos em R$ 236 mil. Quem quiser participar dos leilões deverá apenas comparecer ao local dos pregões. O site do Banco do Brasil (ver link abaixo) oferece uma descrição detalhada dos imóveis ofertados e dos locais em que se realizarão os leilões.