BB propõe aquisição de participação acionária no IRB-Brasil

O Banco do Brasil informa ter iniciado tratativas para aquisição de participação acionária no grupo ressegurador IRB-Brasil Re, dando continuidade ao processo de reorganização das atividades do banco no setor de seguros. Em fato relevante, o BB informa que propôs, "e a União Federal, por intermédio do Ministério da Fazenda, aceitou iniciar tratativas sem efeito vinculante, visando à aquisição de participação acionária no IRB-Brasil Re". A União possui 100% das ações ordinárias do IRB e 50% do capital total.

Diante da notícia da negociação do BB com o IRB-Brasil Re, o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, afirmou nesta quinta-feira que a instituição pretende manter a participação de 21% que possui no grupo ressegurador. "Continuamos parceiros no IRB e vamos manter a nossa posição".

O executivo do Bradesco lembro que o banco já possui uma posição consolidada na área de seguros com 23,5% do market share e que possui escala suficiente para trabalhar em todos os ramos de seguros privados.

A aquisição de participação acionária no IRB-Brasil Re visa buscar complementaridade nas operações das seguradoras, explica o BB. De acordo com informações repassadas pelo banco, o IRB-Brasil Re é o maior grupo ressegurador da América Latina, com R$ 10,4 bilhões em ativos, R$ 1,8 bilhão em prêmios emitidos, 571 funcionários e R$ 940 milhões em prêmios retidos (posição referente a julho/2009). O patrimônio líquido é de R$ 1,9 bilhão, e as provisões técnicas líquidas somam R$ 3,3 bilhões. Os sinistros retidos são de R$ 834 milhões e o lucro por ação é de R$ 81,96.

No dia 6/10, o Banco do Brasil anunciou reorganização societária com a constituição de duas subsidiárias integrais - BB Seguros Participações e BB Aliança Participações. Além disso, o BB manifestou o interesse em comprar a participação da SulAmérica na Brasilveículos, e firmou com o Grupo Segurador Espanhol Mapfre protocolo de intenções para formar aliança estratégica para o desenvolvimento dos negócios de seguros de riscos, nos segmentos de pessoas, ramos elementares e automóveis.