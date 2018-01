BB quer ampliar Plano de Safra para período de quatro anos O diretor de Agronegócios do Banco do Brasil, Dercí Alcântara, disse que está em estudo no governo a criação de um Plano de Safra para um período de quatro anos. Segundo ele, que no próximo dia 2 de janeiro assume interinamente a vice-presidência de Agronegócios da instituição, a idéia é criar um sistema simplificado, desburocratizado e menos oneroso para o produtor rural. Dercí Alcântara informou que já a partir do início da próxima safra, em julho de 2007, o Banco do Brasil deve lançar um crédito rotativo para o financiar o custeio de parte dos dispêndios dos produtores rurais. Ele explicou que o crédito rotativo funcionaria como uma espécie de capital de giro na conta do produtor, a juros de crédito rural. Alcântara afirmou que a idéia é evitar a burocracia de a cada ano ter de encerrar todos os contratos e no ano seguinte reabri-los novamente. Com isso haveria uma redução do custo para o produtor rural, o que melhoria a sua capacidade de pagamento dos empréstimos. Ele destacou que o prazo de quatro anos é o que está em discussão dentro do governo, mas ainda não há uma posição definida.