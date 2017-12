BB quer elevar captação de poupança em R$ 4,5 bi O Banco de Brasil (BB) informou hoje que pretende elevar de 20% para 22% sua participação no mercado de poupança. A meta da instituição é elevar em R$ 4,5 bilhões o volume captado, com a campanha "Prêmios Mil". A promoção é destinada aos poupadores pessoa física do BB "como forma de reconhecer e premiar sua escolha pela instituição". A estratégia prevê a distribuição de números da sorte, para concorrer a prêmios em dinheiro. A promoção tem duração de seis meses, com expectativa de distribuição mínima, por sorteio, de 60 prêmios de R$ 1 mil a cada mês e de cinco prêmios especiais de R$ 50 mil no mês de março de 2005. "A quantidade de prêmios poderá ser ampliada, dependendo do volume de recursos captados."