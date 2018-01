BB quer fazer novas captações em 2006 O diretor da área internacional do Banco do Brasil, Augusto Braúna Pinheiro, afirmou que o banco tem intenção de fazer uma nova captação externa ainda este ano. De acordo com o vice-presidente da área internacional do BB, José Maria Rabelo, esse tema está permanentemente na agenda da instituição e depende das condições de mercado e da avaliação do banco de que se trata de uma boa oportunidade para a instituição. Ainda segundo Rabelo, também está no horizonte do BB a possibilidade de se captar recursos no exterior denominados em reais. Já o diretor Braúna Pinheiro acrescentou que o banco também considera a possibilidade de fazer uma emissão de títulos denominados em euros. "São opções que estão na prateleira", afirmou Pinheiro.