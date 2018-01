BB reabre crédito para Varig: Petrobras dá prazo para dívida O presidente do conselho de administração da Varig, David Zylberstajn, informou hoje que dois terços do crédito total da empresa com o Banco do Brasil (BB) foram reabertos. O executivo anunciou também que a Petrobras deverá dar um prazo de 10 a 15 dias para o pagamento do fornecimento de combustível. Ele disse que a oficialização da decisão ainda depende de uma reunião do conselho da estatal. "Estamos pleiteando apenas um tratamento isonômico", afirmou. Segundo Zylberstajn, todas as empresas aéreas já têm prazo para o pagamento dos combustíveis. O executivo esteve reunido com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Nelson Jobim, e pouco antes havia anunciado que a Infraero também concederá prazos de 15 dias para o pagamento das tarifas. O período será concedido por meio de um cheque pré-datado do prazo a vencer, uma vez que a Infraero já havia concedido em 2004 este mesmo crédito, mas a Varig acumulou uma dívida de R$ 132 milhões com tarifas em 2004.