BB reabre financiamentos da linha BB Giro 13º Salário O Banco do Brasil informou que vai reabrir, amanhã, a linha BB Giro Décimo Terceiro Salário, que oferece capital de giro às empresas direcionado ao pagamento do 13º salário dos seus empregados. Segundo nota divulgada pela assessoria do BB, a linha existe desde 1995 e foi criada para atender demanda específica das empresas e facilitar o cumprimento da obrigação trabalhista. A partir de 1999, a instituição adotou a estratégia de conceder taxas especiais para os clientes que processam a folha de pagamento no BB, proporcionando significativo incremento no volume de negócios realizados. Ainda conforme informação do Banco, desde seu lançamento, o BB Giro Décimo Terceiro já realizou cerca de 51 mil operações, com desembolsos que totalizam mais de R$ 1,5 bilhão. Somente no ano passado, foram fechados 4.900 contratos com saldo de R$ 175,3 milhões em empréstimos. Quem recorrer à linha do BB, terá o crédito com as mesmas taxas de juros do ano passado: para as empresas que processam a folha de pagamento no banco, 1,80% ao mês mais TR. Para os demais clientes, 2,70% ao mês mais TR. O BB Giro Décimo Terceiro Salário pode ser contratado até 31 de janeiro de 2006 e pago em até 12 parcelas mensais. Não há limites para o valor do empréstimo, que pode ser feito até o valor da folha de pagamento mais os encargos sociais.