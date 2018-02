BB realiza leilão de imóveis Imóveis residenciais e comerciais, em várias cidades do Estado de São Paulo serão leiloados pelo Banco do Brasil em dois eventos. O primeiro será realizado em São Paulo, no dia 27, às 11 horas. No dia 2 de março, no mesmo horário, um leilão com outros imóveis irá ocorrer em Campinas. As unidades não precisam ser adquiridas à vista. O próprio banco possui vários tipos de financiamento, de acordo com o tipo de imóvel e a entrada que o arrematante está disposto a dar. No caso de imóveis tipo D, é possível até financiar sem juros. Os leilões serão realizados pela Turn Key e dirigidos pelo leiloeiro Ernani Féliz. De acordo com o preposto do leiloeiro João de Souza Simão, serão passados slides durante o leilão das unidades. "Apesar disso, nós recomendamos que os interessados façam uma visita antes do evento", avisa. Outra dica é informar-se sobre os débitos que o imóvel possa ter. "Geralmente, esse valor já está abatido no preço da avaliação", explica Simão. Um dos destaques do evento, segundo ele, é o lote 18, um terreno de quase cinco mil metros quadrados de área em Santa Ifigênia, no centro de São Paulo. "É muito difícil encontrar um terreno deste tamanho na região central da cidade", diz. O terreno está ocupado por um estacionamento e tem lance mínimo de R$ 1,8 milhão. O Leilão de Imóveis do Banco do Brasil será realizado no Clube Homs, em São Paulo, na Avenida Paulista, 735; e no Hotel Nacional Inn, na Avenida Benedito de Campos, 35, em Campinas. Informações pelo telefone: 3611-9099 ou pelo link abaixo. Caixa abre concorrência A Caixa Econômica Federal está abrindo concorrência para a venda de 324 imóveis no Estado de São Paulo. As propostas devem ser enviadas até o dia 18 de março. Todas as agências dispõem do edital de concorrência e podem fornecer informações. Também é possível obter detalhes pelo site da Caixa (veja link abaixo).