BB realiza segunda importação de euros O Banco do Brasil realizou a segunda importação de euros, no montante de ? 1,6 milhão, que já está disponível nas agências situadas nas praças do Rio, São Paulo e Paraná. A nova importação permite ampliar o número de agências autorizadas a comercializar a nova moeda européia, beneficiando uma quantidade maior de clientes, turistas, viajantes a serviço e representações diplomáticas.