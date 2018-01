BB realizará leilão de imóveis dia 9 O Banco do Brasil vai realizar, no dia 9 de fevereiro, às 11h, no Club Homs - Avenida Paulista, 735 -, o primeiro leilão de imóveis do ano no Estado de São Paulo. Para o pregão serão postos à venda 72 lotes de vários tipos, como residências, conjuntos comerciais, casas de veraneio, fazendas e terrenos, entre outros. A maioria dos lotes está em São Paulo, mas também estarão à venda mais de 30 propriedades nos Estados de Goiás e Tocantins. De acordo com o leiloeiro oficial, Carlos Alberto Santos Frazão, este leilão já reflete a tendência de aquecimento do mercado, ainda mais com a tendência de queda dos juros no longo prazo, o que motiva os consumidores a investirem nas compras financiadas. Ofertas Dentre os lotes que devem motivar maior disputa, apontados pelos especialistas do escritório do leiloeiro, há uma casa em São Paulo, no Alto da Boa Vista, com 572 metros quadrados de área construída e três mil metros quadrados de terreno, que será oferecida pelo preço mínimo de R$ 898 mil. Pela avaliação, o metro quadrado de área total custa cerca de R$ 300, ante o valor médio de R$ 802,37 daquela região, de acordo com a avaliação da Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio (Embresp). Em Campinas, uma casa com 577 metros quadrados de área construída e 1.229 metros quadrados de terreno poderá ser arrematada, de acordo com o andamento da disputa, por R$ 371 mil. Um imóvel industrial composto por quatro galpões e um prédio comercial de dois pavimentos em Itaquaquecetuba, localizado em um terreno de 4.295 metros quadrados, será oferecido por R$ 414 mil. No litoral, em Peruíbe, estará à venda um prédio comercial, com 222,5 metros quadrados de área construída e 417 metros quadrados de terreno, pelo lance inicial de R$ 117 mil. No município de Caraguatatuba, na Praia das Palmeiras, um sobrado com área construída de 492 metros quadrados, em um terreno de 662 metros quadrados, está avaliado em R$ 125 mil. A casa possui quatro dormitórios, dos quais dois são suítes. Quem procura imóveis de valor mais baixo também encontrará boas oportunidades. Na capital, serão oferecidos três apartamentos em um prédio na Avenida Sapopemba, com 109,36 metros quadrados ou 141,18 metros quadrados de área útil, todos com três dormitórios e dependências de empregada, por R$ 51 mil a R$ 58 mil como lance inicial. Um bom investimento também pode ser um prédio comercial com pavimento único, de 160 metros quadrados, no bairro Ermelino Matarazzo, em São Paulo. Localizado na Rua Japaraiquara, próxima ao centro comercial da região, o imóvel receberá lances a partir de R$ 60 mil. Maiores informações sobre a situação dos lotes ou fotos dos imóveis podem ser obtidas no escritório da Santos Frazão Leilões ou, dentro de poucos dias, pela Internet (veja link abaixo). Santos Frazão: (0--11) 278-4066.