BB reavalia estratégia para alta renda e private O presidente do Banco do Brasil (BB), Cássio Casseb Lima, disse que a instituição está reavaliando a estratégia de atuação nos segmentos de alta renda e private, no qual se inclui o Maxblue. Na demonstração de resultados do primeiro trimestre do ano, o BB fez uma provisão de R$ 110 milhões para o total do ágio pago na compra do Maxblue - empresa de administração de recursos e de consultoria financeira para clientes da classe A. O Banco do Brasil detém 49,9% do capital do Maxblue, sendo que o restante está sob o controle do Deutsche Bank. A provisão do primeiro trimestre foi constituída porque o Maxblue está com desempenho abaixo do previsto. Segundo Lima, a reestruturação da estratégia atinge não só o Maxblue, mas também toda a área de alta renda e private do banco. O executivo afirmou que os estudos de reavaliação foram divididos em duas partes. A primeira, referente aos clientes de alta renda, deve ser concluída em 60 dias. Já a segunda, relativa ao segmento de private, estará pronta em 120 dias. O presidente do BB disse que ainda não há uma solução definida para melhorar o desempenho do Maxblue. A notícia sobre a revisão do plano de negócios do Maxblue veio em um momento em que os grandes bancos privados brasileiros estão investindo em alta renda, criando áreas específicas para esses clientes. O Unibanco possui o Uniclex, o Itaú tem o Personalité e o Bradesco possui a marca Prime. O Maxblue tem hoje 12,5 mil clientes e um patrimônio administrado de R$ 520 milhões. A meta inicial, divulgada em 2001, quando o BB se associou ao Deutsche era de conquistar 150 mil clientes em cinco anos.