BB reduz juro para crédito consignado O Banco do Brasil reduziu hoje as taxas de juros para empréstimos consignados à folha de pagamento dos trabalhadores e anunciou que, a partir de maio, não correntistas do banco, que trabalhem em empresas conveniadas com o BB, também poderão solicitar o financiamento. Por meio de um convênio assinado com a Central Única dos Trabalhadores (CUT), as taxas caíram para o patamar de 1,5% a 2,4% ao mês. Antes, elas variavam de 1,75% a 2,60% ao mês para os trabalhadores sindicalizados e de 2% a 3,3% para não associados. Os prazos para pagamentos dos empréstimos continuam de 2 meses a 36 meses. O presidente do Banco do Brasil, Rossano Maranhão, disse que a redução dos juros faz parte da estratégia da instituição de aumentar a carteira de créditos ao consumo. Segundo ele, a medida vai aumentar a base de tomadores de empréstimo do BB. A instituição quer aumentar a sua participação no mercado de crédito consignado dos atuais 13% para 20% até o final de 2005. O banco espera que as operações de empréstimo consignado cheguem a R$ 3 bilhões até o final do ano.