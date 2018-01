BB reduz juros de antecipação de IR O Banco do Brasil anunciou a redução da taxa de juros da linha de antecipação do imposto de renda da pessoa física, que adianta até 70% do valor da restituição. A cobrança caiu de 3,65% ao mês para 3,45%. Para obter até R$ 5 mil, os clientes devem indicar o Banco do Brasil como domicílio bancário e retirá-lo nos caixas eletrônicos. Acima desse valor, até o limite de R$ 10 mil, o empréstimo requer fiador e deve ser solicitado nas agências. O crédito é liberado em conta corrente após a apresentação da cópia do recibo da declaração. O empréstimo é quitado de uma só vez, na data do crédito da restituição ou em 15 de janeiro de 2005, o que ocorrer primeiro.