BB reduz juros do cheque especial e cartão após Copom O Banco do Brasil anunciou nesta quarta-feira, 7, a redução das taxas de juros para cheque especial e cartões de crédito. A medida acompanha decisão do Copom, que cortou em 0,25 ponto porcentual a taxa Selic, para 12,75% ao ano. "As novas taxas ampliam a competitividade das linhas operadas pelo BB e contribuem para o crescimento da base de clientes e negócios", disse o banco, em nota. A taxa mínima do cheque especial e dos cartões de crédito foi reduzida de 1,98% para 1,96% ao mês e a máxima de 7,68% para 7,66% ao mês. As novas taxas são válidas a partir de quinta-feira. O banco também pretende diminuir, a partir do dia 12, nas taxas do BB Capital de Giro Mix Pasep, linha destinada a micro e pequenas empresas.