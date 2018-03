BB reduz juros para linhas de crédito da Nossa Caixa

Para empresas, foram reduzidos os juros para crédito de antecipação de recebíveis, conta garantida, cheque empresa e capital de giro. A maior redução aplicada ocorreu na linha de capital de giro, cuja taxa de juros passou de 3,19% para 1,92% ao mês, com pagamento entre 5 e 60 dias.

No caso de pessoas físicas, foram reduzidas as taxas para cheque especial, financiamento de veículo, financiamento de bens e serviços e crédito pessoal. A modalidade de crédito pessoal com garantia de veículo próprio teve a maior queda de juros no segmento. Suas taxas passaram de 4,18% para 3,26% ao mês, com parcelamento de 13 a 24 meses.

De acordo com comunicado do BB, considerando os diferentes prazos e modalidades de crédito disponíveis aos clientes, 113 taxas de juros foram reduzidas.