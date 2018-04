BB reduz taxa de administração de 5 fundos

Maior administrador de recursos de terceiros do País, o Banco do Brasil (BB) anunciou ontem a redução das taxas de administração de cinco de seus fundos voltados para clientes de varejo. Foi o primeiro grande banco brasileiro a adotar a estratégia. Até então, as principais instituições, incluindo o próprio BB, só haviam baixado o valor mínimo de aplicação de alguns fundos. "Esse é o momento adequado para fazermos esse movimento, pois a expectativa para a taxa básica de juros é de estabilidade nos próximos meses", disse o diretor de Varejo do BB, Jânio Carlos Endo Macedo. "Se estivéssemos em um período de muitas oscilações, poderíamos confundir o investidor." Três dos cinco fundos são de renda fixa (compostos por títulos públicos com juros prefixados) e dois pertencem à categoria DI (que também têm na carteira papéis do governo, mas com juros pós-fixados). O BB Renda Fixa LP 100, por exemplo, teve a taxa reduzida de 5,5% para 4% ao ano. Com a queda da taxa básica de juros (Selic) para o menor nível da história do País, os bancos estão pressionados pela caderneta de poupança, que tem rentabilidade mínima de 6% ao ano garantida por lei. Hoje, as taxas de administração dos fundos "comem" uma fatia maior do rendimento das aplicações que seguem a Selic. A saída para manter a competitividade ante a poupança é baixar as taxas. Macedo disse acreditar que os principais concorrentes do BB vão seguir a tendência, mas o Estado apurou que, por enquanto, Itaú-Unibanco e Bradesco não pretendem mexer em suas taxas. Procurado pela reportagem, o Santander-Real não se pronunciou. "Nossa estratégia é diferente. Consideramos o cliente de uma maneira global", afirmou o diretor de Investimentos do Itaú-Unibanco, Osvaldo Nascimento. Isso significa que o critério da instituição para limitar o acesso a algum produto de investimento considera o valor total da aplicação. Por exemplo, uma pessoa que tenha R$ 100 mil em poupança pode aplicar R$ 1 mil em um fundo que tenha um aporte mínimo inicial de R$ 10 mil. Nascimento acrescenta, ainda, que diminuir a taxa de administração não resolve o dilema de um investidor disposto a arriscar mais para elevar seus ganhos. "Há alguns, por exemplo, que não vão se satisfazer em ganhar 4,25% de juro real ao ano e vão buscar risco. De que adianta, para esse investidor, ter uma taxa de administração baixíssima em um fundo que acompanhe a evolução do juro básico?", indaga. Por meio de sua Assessoria de Imprensa, o Bradesco informou que "está sempre atento e avaliando os movimentos do mercado, mas, no momento, considera que a redução realizada no mês passado nos valores de ingresso nos seus fundos de investimento já atendem à atual conjuntura". Em junho, a instituição diminuiu o aporte mínimo necessário para aplicação em diversos fundos. ORIENTAÇÃO DO GOVERNO O diretor do BB admitiu que diminuir as taxas foi uma recomendação do governo, mas afirmou que a decisão foi sustentada pela mudança do cenário econômico. "De fato, há uma recomendação do governo. Mas o banco tomou a medida porque o cenário econômico-financeiro permite" disse Macedo.