BB reduz taxa de depósitos no exterior para o Brasil O Banco do Brasil reduziu de 2,58% para 2,55% o custo da operação, via Internet, que permite a brasileiros residentes no exterior fazerem depósitos em conta-corrente, no Brasil, por meio de cartões de crédito ´Visa´ emitidos fora do país. A informação foi transmitida há pouco pela Assessoria de Imprensa do BB e adianta que o serviço, chamado de Banco do Brasil Expresso, possibilita a realização de débitos até o limite do cartão, e posterior crédito em contas no Brasil. O teto para realização dos depósitos é de até R$ 30 mil por dia e os valores são liberados na conta do beneficiário em até dois dias úteis, desde que a transação seja autorizada até às 23h (horário de Brasília). Caso o beneficiário do crédito não possua conta, o mesmo poderá solicitar a sua abertura no próprio site do Banco. As informações são da Agência Brasil.