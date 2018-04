BB reduz taxa de juros de algumas modalidades de crédito

O Banco do Brasil anunciou em primeira mão à Agência Estado a redução das taxas de juros para algumas modalidades de crédito para pessoas físicas e jurídicas. O governo está preocupado com a elevação nas taxas de juros do crédito no sistema financeiro e, por isso, quer que seus bancos atuem para direcionar o mercado a cortar suas taxas. Na terça-feira, os dados do Banco Central mostraram uma forte elevação dos juros ao consumidor, tanto para pessoa física como empresarial, por conta do aumento nos spreads bancários - diferença entre o que os bancos pagam na captação e o que cobram dos consumidores. Veja também: Juro ao consumidor sobe para perto de 60% ao ano Novas operações de crédito têm queda de 3% em outubro Alta no estoque de crédito surpreende, mas crise já aparece De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise As novas taxas de juros do BB terão validade a partir desta quinta-feira, 27. Entre as principais reduções estão operações como Conta Garantida (espécie de cheque especial das empresas), cuja taxa passou de 2,62% ao mês para 2,25%, desconto de cheques (de 2,32% para 1,98% mensais) e desconto de títulos (de 1,95% para 1,70% ao mês). Operações de Capital de Giro tiveram ligeira redução, de 2% para 1,96% ao mês. O adiantamento de crédito ao lojista teve a taxa reduzida de 1,79% para 1,61% e aquisição de recebíveis de 1,95% para 1,69% mensais. Os cartões de crédito também terão redução dos juros, de 4,23% para 3,79% na taxa mínima do crédito rotativo e de 4,99% para 2,92% ao mês nas compras parceladas. O BB também vai reduzir os juros nas operações de financiamento às exportações, mas não divulgou ainda quais serão as novas taxas.