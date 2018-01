BB reduz taxa para financiamento de material de construção O Banco do Brasil anunciou hoje que reduziu para 1,90% ao mês a taxa de juros do BB Crédito Material de Construção, linha de crédito destinada exclusivamente a pessoas físicas na compra de itens da construção civil, como material básico, hidráulico e elétrico. De acordo com a Assessoria de Imprensa do banco, nos dez meses de funcionamento, o BB Crédito Material de Construção realizou mais de 310 mil operações, no valor de R$ 750 milhões, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). O prazo do financiamento varia de dois a 24 meses para empréstimos de até R$ 10 mil, que podem ser obtidos em qualquer um dos 14 mil estabelecimentos conveniados. O crédito é feito diretamente na conta do revendedor do material de construção, e o prazo para pagamento da primeira prestação é de 59 dias. As informações são da Agência Brasil.