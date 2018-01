BB reduz taxas de financiamento de veículos O Banco do Brasil (BB) reduziu as taxas de financiamento de veículos. No financiamento pelo Crédito Direto ao Consumidor (CDC) a taxas que eram de 2,4% ao mês passaram para 2,3% ao mês. No leasing, as taxas passaram de 2,2% ao mês para 2,1% ao mês. O prazo de financiamento aumentou de 36 para 42 meses.