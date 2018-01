BB renegociou dívida de R$ 6 bi de safra 2004/05 O Banco do Brasil regularizou a situação de 330 mil produtores no processo de renegociação das dívidas de custeio e investimento da safra 2004/05. A instituição repactuou R$ 6 bilhões. "A venda da safra que será colhida em 2007 terá que ser suficiente para pagar o custeio da safra em curso, a parcela das dívidas de custeio e de investimentos alongadas em 2006. Em muitos casos, soma-se ainda parte dos custeios de 2005 não pagos em razão da crise", afirmou Luciano Carvalho, assessor da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Carvalho acrescentou ainda que o processo de renegociação dificultou a liberação de recursos para plantio da safra atual, 2006/07. De acordo com números do Ministério da Agricultura citados pela CNA, houve queda de 40% na contratação de empréstimos para investimento no setor agrícola junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Entre julho e setembro do ano passado, foram contratados R$ 758 milhões, sendo que o total ofertado foi de R$ 8,5 bilhões. Em igual período de 2006, as aplicações somaram R$ 455 milhões para uma programação anual de R$ 6,1 bilhões. O ano-safra vai de julho a junho. Carvalho lembrou, no entanto, que houve crescimento de 23% nas contratações para custeio da safra. Para o técnico, a questão do endividamento do setor rural "está longe de ser solucionada". "As medidas abrangem períodos de crise e surtem efeito no curto prazo. Para reverter esse quadro, seriam necessárias medidas estruturantes, além de uma política agrícola que amenize as oscilações de renda do setor. Enquanto isto não acontecer, a cada safra, estaremos dando sempre dois passos à frente e um atrás", afirmou ele ao avaliar a situação do crédito.