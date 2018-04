BB segue atrás de compras, mas ainda não fechou com Nossa Caixa O presidente do Banco do Brasil, Antonio Francisco de Lima Neto, afirmou nesta quinta-feira que a instituição segue interessada em crescer por meio de aquisições, mas ainda não concluiu as negociações com a Nossa Caixa. "É humanamente impossível manter um banco deste tamanho crescendo apenas organicamente", afirmou a jornalistas após comentar os resultados do BB no terceiro trimestre. "Mas não queremos colocar para dentro qualquer coisa." (Por Daniela Machado; edição de Alexandre Caverni)