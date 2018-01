BB Seguridade descarta aquisições e prevê avanço acima do mercado A BB Seguridade, holding que controla os negócios de seguros e previdência do Banco do Brasil, espera crescer seus prêmios acima do mercado em 2016, expansão essa que pode ser de dois dígitos, de acordo com o presidente da companhia, Marcelo Labuto. A companhia vai seguir com foco em seguro de vida e previdência, segmentos que, conforme o executivo, têm alta rentabilidade, baixa sinistralidade e bom resultado com corretagem.