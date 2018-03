BB Seguros terá fatia na BrasilPrev ampliada para 74,99%

A BB Seguros Participações, subsidiária integral do Banco do Brasil (BB), e a Principal Financial Group, firmaram nesta terça-feira, 27, memorando de entendimentos para rever sua parceria no desenvolvimento e comercialização de produtos de previdência privada aberta no Brasil.

Com isso, os canais de distribuição do Banco do Brasil comercializarão produtos de previdência privada exclusivamente da BrasilPrev Seguros e Previdência pelo prazo de 23 anos. Em contrapartida, a BB Seguros terá sua participação na BrasilPrev ampliada de 49,99% para 74,995% do capital social total.

Como condição à implementação da revisão da atual estrutura societária, diz o BB em fato relevante, a Principal, que possui 46,01% do capital social total da BrasilPrev, pretende adquirir a participação de 4% detida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) na companhia, ficando com 25,005% do capital total.

O BB e a Principal informam, ainda, que é de interesse comum o início de negociações visando à compra das carteiras de previdência privada comercializadas pela Mapfre Nossa Caixa.