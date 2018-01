BB: simulador virtual para linha de crédito O Banco do Brasil está oferecendo em sua página da Internet (veja o link abaixo) um sistema simulador de financiamento para o usuário da Internet que deseja saber quanto irá pagar mensalmente por uma contratação de operações nas linhas de crédito. O simulador está operando para as linhas de BB Giro Rápido, Mipem Proger Urbano, Proger Setor Informal, Proger Profissional Liberal e Professores e permite que o interessado visualize as condições do financiamento, inclusive o cronograma de pagamento.