BB: site vai oferecer assinatura digital O Banco do Brasil (BB) anunciou ontem a adoção da Certificação Digital, um novo serviço de tecnologia de ponta que garante maior segurança para operações realizadas para o banco via Internet. A CertiSign, afiliada da VeriSign, a maior certificadora digital do mundo, vai emitir os certificados aos clientes do Banco. O BB é a primeira instituição financeira da América Latina a oferecer a assinatura digital. A Certificação Digital é uma espécie de assinatura eletrônica para Internet. O sistema utiliza o princípio da criptografia que consiste, em termos simplificados, no envio de dados mesclados, de forma a impedir a decodificação de informações sigilosas. Para utilizar o sistema de segurança o cliente deve habilitar os computadores com os quais se relaciona com o BB, fazendo a instalação do seu certificado digital. A habilitação poderá ser realizadas através dos terminais de auto-atendimento ou apresentando-se em qualquer agência para assinar o termo de adesão. A agência confere os dados e libera o certificado. O cliente acessa o site do BB para comandar a emissão e baixar o certificado.