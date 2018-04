BB suspende tarifa de DOC a partir de R$ 5 mil O Banco Central adiou o início da exigência do depósito prévio para participação dos bancos na compensação. Em conseqüência, a tarifa adicional para cheques e DOC com valores a partir de R$ 5mil só será cobrada a partir do dia 6 de novembro. O Banco do Brasil (BB) havia estabelecido a tarifa de 0,03% para cheques e 0,05% do valor transferido para DOC, mais a tarifa cobrada normalmente pela emissão, que ficam suspensas temporariamente.