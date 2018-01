BB tem linha de crédito para viagens O Banco do Brasil (BB) está oferecendo aos clientes pessoa física uma linha de crédito para viagens. O produto denominado BB Crédito Turismo é uma linha de crédito que financia 100% dos produtos e serviços adquiridos nas agências de viagem como: pacotes de viagem, passagens aéreas, rodoviárias ou marítimas, diárias de hotel, aluguel de veículos e passeios. O valor mínimo para o crédito é de R$ 100,00 e o máximo, R$ 10 mil. O Banco do Brasil está cobrando uma taxa de juros de 3,7% ao mês e o pagamento pode ser realizado em até 24 meses. O cliente tem até 59 dias para efetuar o pagamento da primeira parcela. A linha de crédito está disponível para todos os clientes pessoa física com limite de crédito pré-aprovado que, no total, são 8,5 milhões de correntistas. "O cliente pode fechar o negócio na agência de turismo e solicitar o empréstimo pela Internet ou pelo auto-atendimento", afirma o diretor de varejo do BB, César Munhoz. O BB Crédito Turismo financiou, desde março deste ano, uma média mensal de R$ 1,5 milhão. A média financiada por contrato é de R$ 2,5 mil.