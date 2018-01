BB tem lucro de R$ 2,381 bi, 17,40% maior do que o de 2002 O Banco do Brasil (BB) registrou no ano passado lucro líquido de R$ 2,381 bilhões, com crescimento de 17,40% em relação aos R$ 2,028 bilhões de 2002. O retorno sobre o patrimônio líquido médio ficou em 22,3%, menor que o do ano anterior. Os ativos totais da instituição somaram R$ 230,1 bilhões, o que representa expansão de 12,5%, e o resultado bruto da intermediação financeira foi de R$ 10,006 bilhões em 2003, com avanço de 24%. O BB fechou dezembro com carteira de crédito de R$ 77,6 bilhões. Com o resultado do ano passado, o banco distribuiu remuneração aos acionistas, na forma de juros sobre o capital próprio, de R$ 745,7 milhões.