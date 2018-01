BB vai antecipar restituição do IR para clientes A partir do dia 16 de março, os clientes do Banco do Brasil que têm cheque especial na instituição ou recebem salário em conta corrente - 7,6 milhões de clientes - poderão antecipar a restituição do Imposto de Renda (IR). "Trata-se de uma linha de crédito em que o cliente pagará juros de 3,2% ao mês e poderá sacar até 70% do valor da restituição, dependendo do mês em que a receber", afirma César Munhoz, gerente executivo da unidade de varejo do Banco do Brasil. Para obter o crédito, o cliente terá que fazer o pedido pela Internet (veja link abaixo) ou nos terminais de auto-atendimento das agências do Banco do Brasil. Depois disso, é preciso levar o protocolo de entrega da declaração do IR a uma das agências do banco. O dinheiro é liberado na hora. A partir da daí, a cada novo lote liberado pela Receita Federal, os juros são descontados da conta corrente do cliente, caso o seu nome não esteja na lista de restituição daquele mês. Ao contrário, se o cliente receber a restituição, o pagamento é feito em cota única e ele é debitado diretamente da conta do cliente.