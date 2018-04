BB vai assumir rede do Lemon Bank

O Banco do Brasil fechou acordo para assumir a rede de correspondentes bancários do Lemon Bank. Ao todo são 6.500 pontos de atendimento, localizados em 1.500 municípios. Em maio, o BB contava com uma rede de correspondentes bancários cadastrados de 12 mil pontos. O correspondente é o canal de atendimento que mais cresce no País. No fim de 2008, o sistema contabilizava 108.074 desses pontos, expansão de 12,8% na comparação com 2007 e de 196,3% desde 2003, ano em que foi criada legislação específica para prestação de serviços bancários fora das agências tradicionais.