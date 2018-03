BB vai investir R$ 800 milhões em SP

"Com isso, queremos consolidar nossa posição de liderança no Estado em todos os principais indicadores da atividade bancária", afirmou o presidente do BB, Aldemir Bendine. Hoje, o banco controlado pelo governo federal lidera, por exemplo, no critério de agências: 1.334. A primeira medida prática do Estratégia São Paulo é a contratação imediata de 1.500 funcionários. São profissionais já aprovados em concursos realizados pelo BB. O plano de incentivo à aposentadoria criado pela Nossa Caixa, segundo Bendine, é voltado para funcionários de alto escalão do banco paulista. Em geral, profissionais com vários anos de casa.

Outra mudança que passa a valer já a partir de hoje é a estrutura organizacional. O BB criou para o Estado uma espécie de diretoria-espelho da sede em Brasília. No comando, ficará Dan Conrado, carioca de 45 anos, 29 deles no banco. A ele responderão outros seis executivos. Um deles será superintendente regional da capital. Outro cuidará de Campinas. Haverá, ainda, um para Ribeirão Preto e outro para Bauru. Além deles, o BB terá um superintendente para setor público (para lidar com prefeituras, governo estadual e Poder Judiciário) e outro executivo designado apenas para a infraestrutura. O atual presidente da Nossa Caixa, Demian Fiocca, deixará a instituição. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.